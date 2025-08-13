Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın kilo kaybı sürüyor

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve ardından İzmir'e sevk edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Çalık'a yakınlığı ile bilinen CHP'li Çağla Biçer, "Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır" bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

"Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir" mesajını paylaşımına not düşen Biçer, Adli Tıp Kurumu'nun rapor sürecinin yavaşlatıldığını ve 'adeta' kilitlendiğini belirtti.

"BİLİNÇLİ BİR İHMAL HALİNE GELDİ"

Çağla Biçer'in paylaşımı şu şekilde:

"Mehmet Murat Çalık – Bilgilendirme

Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır. Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir.

Bağışıklık sistemi son derece zayıflamış olan Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın, herhangi bir enfeksiyona maruz kalması halinde hayati riskle karşı karşıya kalmasından derin endişe duyuyoruz.

Süreç, Adli Tıp Kurumu’nun yavaşlatılmış rapor süreciyle adeta kilitlenmiş durumdadır. Ortada hiçbir hukuki zorunluluk bulunmamasına rağmen rapor beklenerek zaman kaybedilmesi, hem hukukun temel ilkelerini hem de toplumun adalet duygusunu ağır biçimde zedelemektedir.

Bu gecikme, artık teknik bir prosedür değil; telafisi imkânsız sonuçlara yol açabilecek bilinçli bir ihmal haline gelmiştir. Gecikilen her gün, geri dönüşü olmayan bir bedelin kapısını aralamaktadır."