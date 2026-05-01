Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan aylar sonra annesiyle fotoğraf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın aylar sonra annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.

Avukatı Melih Koçhan tarafından servis edilen karede, annesi Gülümser Çalık ile yan yana görülen Çalık’ın, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreci sonrası oldukça zayıfladığı dikkat çekti.

Avukat Melih Koçhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de belki kavuşamadık… Belki yine cezaevi kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze geleceğiz. Belki anneannem biraz daha gözyaşı dökecek… Ama şunu bil ki; seni oradan çıkarmadan asla pes etmeyeceğiz. Gerçek ortaya çıkacak, iftiralar bir bir çökecek.”

Bugün de belki kavuşamadık…

Belki yine cezaevi kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze geleceğiz.

Belki anneannem biraz daha gözyaşı dökecek, her isyanında ‘ömrüm yetecek mi?’ diye serzenişte bulunacak…

Ama şunu bil ki; seni oradan çıkarmadan asla pes… — Av. Melih Koçhan (@melihhkochan) April 30, 2026

NE OLMUŞTU?

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık’ın cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Lenfoma süphesiyle ameliyat edilen Çalık ardından anjiyo oldu ve iki kez kemik biyopsisi geçirdi. Çalık, ayrıca ocak ayında boynundaki kitle nedeniyle bir operasyon daha geçirdi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Aylar sonra paylaşılan ilk fotoğrafta Çalık’ın oldukça zayıfladığı gözlemlendi.