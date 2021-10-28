Beylikdüzü Belediyesi'nden 29 Ekim'e özel şarkı: #YolundanDönersekNamerdiz

28 Ekim 2021 Perşembe, 13:34

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Yolundan Dönersek Namerdiz' isimli bir şarkı ve klip hazırladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.