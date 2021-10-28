Beylikdüzü Belediyesi'nden 29 Ekim'e özel şarkı: #YolundanDönersekNamerdiz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir video paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 13:34
Beylikdüzü Belediyesi'nden 29 Ekim'e özel şarkı: #YolundanDönersekNamerdiz
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Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Yolundan Dönersek Namerdiz' isimli bir şarkı ve klip hazırladı. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.


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