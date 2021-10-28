Beylikdüzü Belediyesi'nden 29 Ekim'e özel şarkı: #YolundanDönersekNamerdiz
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir video paylaşımında bulundu.
Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Yolundan Dönersek Namerdiz' isimli bir şarkı ve klip hazırladı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
#YolundanDönersekNamerdiz!????— Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) October 28, 2021
Tam hali için ??https://t.co/HaES1I4Dog pic.twitter.com/mFQNtrYeAf
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