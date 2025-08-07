Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde sahte rapor skandalı: Doktorlar tehdit mi edildi?

7.08.2025 14:08:00
Can Uğur
Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde bir doktora ait sahte sağlık raporu düzenlenmesinin ardından başlatılan tartışmalar derinleşiyor. Cumhuriyet’in ulaştığı yeni bilgilere göre, yalnızca bir doktor değil, farklı branşlardan hekimlerin isimleri de benzer şekilde usulsüz kullanıldı.

Türkiye sahte diplomaların alınmasını sağlayan e-imza skandalıyla çalkalanıyor. Ancak skandallar bununla da sınırlı değil. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı sahte sağlık raporu skandalı büyüyor. Hastanede görevli bir doktor adına düzenlenen ve kendisinin bilgisi dışında kullanılan sahte belgenin ortaya çıkmasının ardından, başka doktorlar adına da benzer belgeler üretildiği iddiası gündeme geldi.

Cumhuriyetin edindiği bilgilere göre; sadece bir hekim değil, farklı branşlardan birçok doktorun adı ve unvanı, bilgileri dışında sağlık raporlarında yer aldı. Raporda belirtilen teşhis, tedavi süreci ve muayene tarihleriyle ilgili doktorların herhangi bir işlemi bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak bir grup kişinin söz konusu raporların verildiği gün hastanede dolaşarak doktorlara bu raporu vermeleri yönünde baskıda bulunduğu yanlarında polis olduklarını iddia eden kişilerin de yer aldığı öne sürüldü. İlgili kişilerin konuya dair sahte muayene raporu hazırlamasının ardından İstanbul İl Göç İdaresi, mart ayında İl Sağlık Müdürlüğüne bir yabancı uyruklu şahsın muayene raporuyla ilgili sahtecilik olabileceğine dair yazı yazdı.

YETKİLİLER DOĞRULADI

İl Sağlık Müdürlüğü ortaya çıkan sahteciliğin ardından harekete geçerek Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin ulaştığımız İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bilgiyi doğruladı.

YABANCILAR BU YOLA MI BAŞVURUYOR?

Skandal olaya ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İddiaya göre yabancı uyruklu bireyle Türkiye’de yasal süreleri dolmasına rağmen kalmak adına böyle bir yola başvuruyor. Bu sahteciliğin arkasında ise bir çete faaliyetinin olup olmadığı bilinmiyor.

