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Beylikdüzü'nde TIR garajına kundaklama saldırısı: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

Beylikdüzü'nde TIR garajına kundaklama saldırısı: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

12.10.2026 13:12:00
Güncellenme:
DHA
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Beylikdüzü'nde TIR garajına kundaklama saldırısı: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir TIR garajına otomobille gelen şüpheliler, aynı lojistik firmasına ait 4 TIR'ı yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Araçların tamamen yandığı olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir TIR garajına gelen şüpheliler, park halindeki 4 TIR'ı ateşe verdi. Yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan bir TIR garajında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobille garaja gelen şüpheliler, aynı lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen 4 TIR'ı yanıcı madde kullanarak ateşe verdi.

Alevler kısa sürede büyüyerek araçların tamamını sararken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

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4 TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri ve yükselen dumanı fark eden çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 4 TIR'ın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

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ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kundaklama saldırısına ilişkin inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobille kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, 4 TIR'ın alev alev yandığı anlar çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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