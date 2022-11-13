Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama sonrasında internette sıkıntı: Netblocks ve BTK'den açıklama
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama sonrası internette sıkıntılar yaşanıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), konuya ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı" dedi.
Patlamanın ardından internet hızında yavaşlama meydana geldi. Birçok yurttaş, sosyal medya uygulamalarına erişemediklerini bildirdi.
BTK'DEN AÇIKLAMA
İHA'da yer alan habere göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.
NETBLOCKS: TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YAVAŞLATILDI
Küresel internet erişimini takip eden Netblocks oluşumu, patlamanın ve yayın yasağının ardından Türkiye'de Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter'a erişimin yavaşlatıldığını ya da bazı internet sağlayıcılar tarafından tamamen durdurulduğunu aktardı.
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