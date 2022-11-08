İzmir'deki patlamada yaralanan akademisyenin durumu ağır

08 Kasım 2022 Salı, 15:08

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, dün saat 15.30 sıralarında deney sırasında patlama meydana geldi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Eryaşar ile idari personel Bünyamin Çalışan, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eryaşar ile Çalışan, tedavi altına alındı. Eryaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu, Çalışan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.