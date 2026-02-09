Beyoğlu'nda dehşet anları! Aracını, kavga ettiği grubun üzerine sürdü: Kaldırımdakiler ezilmekten son anda kurtuldu!

Hüseyinağa Mahallesi'nde 26 Ocak Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen ilk olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile sokakta bulunan ve alkollü oldukları iddia edilen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedildiği öne sürülen sürücü, olay yerinden uzaklaşıp aracına bindi. Daha sonra geri dönen sürücü, aracını grubun üzerine sürdü. Kaldırımda bulunanlar aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ARACI TEKMELEDİLER

Sürücünün arkasından koşan grup ise aracı tekmeledi.

Aynı sokakta 8 Şubat'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında gece kulübü önünde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Yere yatırılan bazı şüpheliler kelepçelenerek gözaltına alınırken, kavga etmeye devam eden diğer kişiler de polis tarafından ayrıldı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.