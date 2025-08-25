Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Haraç almak için işyerini kurşunladılar!

Olay, Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Kurtuluş Deresi Caddesi'nde 14 Haziran Cumartesi günü meydana gelen olayda bir iş yeri kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu işyerine kurşun isabet etmezken, mermiler park halindeki 2 otomobille, yakındaki başka bir işyerinin camına isabet etti.

Olay yerinde 14 adet 9 mm çapında kovanla, 1 adet mermi bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarının izini süren polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Olaya karışanlardan O.M.'nin (20) başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Beyoğlu ve Şişli'de 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.A.(21) ile D.Y.(22) ve E.M.(20) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.M. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.