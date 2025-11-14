Beyoğlu ve Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltınan 2 kişiden biri tutuklandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, narkotik madde ticareti ile ilgili "sokak satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yeni bir çalışma düzenledi. Bu kapsamda Beyoğlu ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 2 şüpheli kişiyi tespit eden polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlatarak şüpheli kişilerin izini sürdü. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesinde bulunan bir adreste sakladıkları belirlendi.

Kağıthane ilçesindeki Talatpaşa Mahallesinde tespit edilen eve önceki gün operasyon düzenlendi. Baskında L.G.(25) ve S.D.(20) isimli 2 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise, 73 bin sentetik ecza hapı, 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi, 240 kilitli poşet, 26 boş hap kutusu bol miktarda sentetik ecza kapsülü, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 4 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 111 mermi ile 2 bin 590 lira nakit para ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 20 yaşındaki S.D. adlı kadının serbest bırakıldığı öğrenildi. L.G. adlı diğer şüpheli kadının ise emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.