Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında yangın

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:03
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İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.


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