Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında yangın
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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