Beyoğlu'nda cansız mankenin üzerindeki montu çaldı, aracına binerek gitti
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kişi giyim mağazası önündeki cansız manken üzerindeki montu çaldı. Konu ile ilgili yakalanan A.O. isimli şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.
Olay, Beyoğlu Cami-i Kebir Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü mağaza önünden geçtiği esnada cansız manken üzerindeki montu gözüne kestirdi. Otomobilini durduran şahıs daha sonra mağaza önüne gelerek aracından indi. Cansız mankenlerin yanına gelen şahıs daha sonra bir süre mankenin üzerindeki montu inceledi. Kısa bir süre sonra cansız mankenin üzerindeki montu alan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek oradan uzaklaştı.
SONRADAN FARKINA VARDI
Akşam saatlerinde mağazayı kapattığı esnada cansız manken üzerinde montun olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında bir şahıs tarafından montun çalındığı tespit eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine ihbar üzerine harekete geçti ve olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüpheli şahsın kimliğinin A.O. isimli kişi olduğu tespit edildi.
Çalışmaların devamında, şüpheli şahıs 1 Kasım 2022 tarihinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde olayda kullandığı araç ile birlikte yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan A.O. isimli şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı