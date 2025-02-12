Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, 2 bina mühürlendi
Beyoğlu’nda bitişik iki binanın istinat duvarı çöktü. 2 binaya mühür vuruldu.
Beyoğlu’nda bitişik iki binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle her iki bina tahliye edilerek tedbir amaçlı mühürlendi. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu iki bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde iki bina zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Etiketler: #Beyoğlu #istinat duvarı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Kadın yolcuya tehdit ve şiddet…
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- Deprem raporu yayımlandı
- İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istemi
- Bakan Tunç'tan 'CHP kurultayı' açıklaması
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı
- İmamoğlu ‘üçlü görüşmenin’ perde arkasını anlattı
- Çorlu'daki 'baba' vahşetinde yeni ayrıntılar
- '3 sürpriz isim dönmek istiyor’ iddiası!