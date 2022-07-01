Beyoğlu Belediyesi'nin yetkilileri, Okmeydanı Fetihtepe'de binalara çevik kuvvetle girdi

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Okmeydanı’ndaki zorunlu kentsel dönüşümde çevik kuvvet eşliğinde kapıları kırarak binalara giren yetkililer, hasta veya yaşlı dinlemeden elektrik, su ve doğalgaz kesimi yapmaya devam ediyor.

Fetihtepe Mahallesi’nde AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları çalışmalar sürüyor. Çevik kuvvet eşliğinde dün mahalleye giren ekipler, koçbaşıyla binalara girerek elektrik, su ve doğalgaz kesimi yaptı. Hakları verilmeden kentsel dönüşüme zorlanan ve 25 gündür elektrik, su ve doğalgazı kesik olan yurttaşlar, ekiplere engel olmaya çalıştı. Bir araya gelen yurttaşlar, “Fetihtepe bizimdir, bizim kalacak” dedi. “Önce yıkıp sonra hukuku uygulamak istiyorlar” diyen yurttaşlar, “Hukuksuz, kanunsuz bu uygulama elbet anlaşılacak ve sonlandırılacaktır ancak her şey için geç olacaktır. AKP bu yaptığı kurnazlıkla övünsün” ifadelerini kullandı. Kesintiler karşısında gözyaşlarını tutamayan bir yurttaş, “Polisler vursun bizi artık” diyerek isyan etti. Yüzde 94 yatalak çocuğu olduğu belirten bir mahalle sakini de belgesini polislere göstererek, “Burada her gün ayrı bir stres yaşıyoruz, yeter. Bayram üstü bu zulüm olur mu?” dedi.

Kentsel dönüşüme karşı olmadığını belirten bir yurttaş da polislere tepki göstererek “Evet yıkın, güzel olacak ben de karşı değilim. Ancak insan gibi yapın. Böyle çevik kuvvetle gelip yapmayın. Savaşa mı gidiyorsunuz? Bu insanlık değil” şeklinde isyan etti.

"DÜŞMAN İDARECİLER CEZALANDIRILACAKTIR"

Fetihtepe’deki yurttaşların avukatı Onur Cingil, “Biz 15 maddeden oluşan taleplerimizin cevabını bekliyoruz. Bugün dernek başkanımız Beyoğlu Belediyesi başkan yardımcılarını aradığında şunu öğrendik ki, asla böyle bir cevap gelmiyormuş ve gelmeyecekmiş. Bayram öncesi insanları elektrik, su ve doğalgazsız bırakmak nasıl bir durum insanların takdirine bırakıyorum. Savaş döneminde yapılmayan bir şeyi yapıyorlar. Yurttaşına karşı bu kadar düşman olan bir yönetim, bu kadar düşman olan idarecileri de halk en kısa zamanda cezalandıracaktır” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Belediyesi’ne sesleniyorum. Bu zorbalığa son verin. Yargı süreci devam ediyor. Yargı kararlarına saygılı olun. Bayram öncesi, mahalleye polis yığarak engellilerin, hastalarının, yaşlı, yatalak durumdaki hastaların bile suyunu, elektriğini kesmek vicdansızlıktır” diye konuştu.