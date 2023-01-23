Beyoğlu'nda kilisede yangın

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 22:39

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 23:56

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Surp Pırgiç Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında yangın çıktı. İstanbul Valiliği, “Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Beyoğlu’ndaki Surp Pırgiç Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında bu akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği’nin yangınla ilgili yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bugün saat 21:45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.”

Surp Pırgiç Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıkan yangına ilişkin ihbarın saat 21:33’te yapıldığı, ekiplerin saat 21:39’da yangın bölgesine ulaştığı bildirildi.

Ahşap binanın lojman kısmındaki yangın hâlâ sürdüğü, çatıya sıçrayan alevlerin ise söndürüldüğü, yangında iki kişinin kaybolduğu yönünde ihbar olduğu öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.