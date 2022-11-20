Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

İstanbul Taksim'de akşam saatlerin hareketli dakikalar yaşandı. Beyoğlu'nda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

DHA
20 Kasım 2022 Pazar, 22:25
Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
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Olay, saat 19.30 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyyar salep satan Hasan Karakaya ile oturan Murat Fırat Canlı’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişililerce silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Karakaya ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Hasan Karakaya’yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti.

POLİS KAÇAN KİŞİLERİ ARIYOR

Savcının yaptığı incelemelerin ardından Murat Fırat Canlı’nın cesedi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor. 


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