Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı

Son dakika gelişmesi... Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

AA
20 Kasım 2022 Pazar, 22:17
Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılmasının ardından akşam saatlerinde de Gaziantep’in Karkamış ilçesine 4 adet roket atıldı.

AA'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


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