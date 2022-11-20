Son Dakika: Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Son dakika gelişmesi... Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılmasının ardından akşam saatlerinde de Gaziantep’in Karkamış ilçesine 4 adet roket atıldı.
AA'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.
Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.
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