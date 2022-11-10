Beyoğlu'nda tersane inşaatında asansör devrildi: Yaralı işçiler var
Beyoğlu Haliç'te bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe asansörünün devrilmesi sonucu 4 işçi hafif yaralandı. Yaralanan işçilerden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haliç kıyısında bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe yapımında kullanılan asansörlerden biri saat 13.30 sıralarında ortadan ikiye ayrılarak devrildi.
Asansör büyük bir gürültüyle çökerken 4 işçi yaralandı.
Diğer işçiler yaralı arkadaşlarının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçilerden 1'ini hastaneye kaldırırken, hafif sıyrıkları olan 3 işçi ise ayakta tedavi edildi.
Olay sonrası soruşturma başlatıldı.
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