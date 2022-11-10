Beyoğlu'nda tersane inşaatında asansör devrildi: Yaralı işçiler var

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:13

Haliç kıyısında bulunan Tersane İstanbul inşaatında dış cephe yapımında kullanılan asansörlerden biri saat 13.30 sıralarında ortadan ikiye ayrılarak devrildi.

Asansör büyük bir gürültüyle çökerken 4 işçi yaralandı.

Diğer işçiler yaralı arkadaşlarının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçilerden 1'ini hastaneye kaldırırken, hafif sıyrıkları olan 3 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Olay sonrası soruşturma başlatıldı.