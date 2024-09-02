Beyoğlu'nda yol çöktü
Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği sırada yol çöktü. Yaklaşık 3 metrelik çöküntü nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.
Olay, İstanbul Beyoğlu'nun Tomtom Mahallesi Kaymakam Reşat Bey Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan belediye kanal aracının geçtiği sırada yolda çökme yaşandı. Şoför yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi. Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrildi. Yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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