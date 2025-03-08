Beyoğlu'ndaki bazı metro durakları bugün kapatılacak
İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
NE OLMUŞTU?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cumartesi günü Taksim'de düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Açıklamada, "İdaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
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