Beyoğlu'ndaki bazı metro durakları bugün kapatılacak

İstanbul'daki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, bugün saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

Beyoğlu'ndaki bazı metro durakları bugün kapatılacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 00:27

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cumartesi günü Taksim'de düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Açıklamada, "İdaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.


Etiketler: #8 Mart Dünya Kadınlar Günü #metro istanbul #24 saat

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