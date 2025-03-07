İstanbul Barosu, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart etkinliğinin yasaklanması kararının iptali için dava açtı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 22:47

Güncelleme: 07.03.2025 - 22:48

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart etkinliğini yasaklaması kararına ilişkin idari işlerinin iptali ve yürütmenin durudurulması için dava açıldığı açıklandı. İstanbul Barosu’nun sosyal meyda hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığı 07.03.2025 tarihli basın açıklaması ile 8 Mart'ta düzenlenecek eylem ve etkinliklerin "kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet vereceği" gerekçesiyle yasaklandığını açıklamıştır. Temel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde kısıtlayan söz konusu yasak kararının gerekçesi kabul edilebilirlikten yoksun olup, büsbütün hukuka aykırı niteliktedir. Bu doğrultuda İstanbul Barosu tarafından hukuka aykırılığı sabit olan yasaklama kararına ilişkin olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle bugün dava açılmıştır.”

"ÖZGÜRLÜKLERDEN VE KADINLARDAN KORKMAYIN"

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın bu kararına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, "Eylemler, yürüyüşler anayasal bir haktır. Bu haklara karşı ısrarla yasakçılık oynayanlar; hem demokrasiye, hem de vatandaşlık haklarına alenen yasak koyuyor. Kadınların birliğinden, kadınların mücadelesinden neden çekiniyorsunuz? İstanbul gibi bir metropolü her 8 Mart’ta neden felç ediyorsunuz? Özgürlüklerden ve kadınlardan korkmayın!" dedi.