TV yayın akışı 8 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:15 Yedi Numara

09:15 1 Gün Kala

10:00 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:25 Çöl Aslanı Ömer Muhtar

14:15 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

14:35 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 Sahur Bereketi