Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ‘Yatay geçiş yapılıyor’ iddiası tepki çekti: Usulsüzlük tartışması

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne usulsüz yatay geçiş yapıldığına ilişkin iddialarla gündeme geldi. Üniversiteye, belirli öğrencilere ayrıcalık tanınarak kontenjan dışı, kural dışı geçişler yapıldığı ileri sürüldü. İddialara göre, bazı öğrencilerin YKS puanı ya da YÖK’ün belirlediği üniversite sıralamaları dikkate alınmadan, yurtdışındaki düşük sıralamalı üniversitelerden üniversiteye geçiş yaptığı öne sürüldü. Söz konusu öğrencilerin, Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi’ne kayıt yaptırıp bir yıl sonra tıp fakültesine yatay geçiş yaptığı kaydedildi. Bu geçişlerde YÖK’ün belirlediği “ilk 400’deki üniversitelerden yatay geçiş yapılabilir” şartının ihlal edildiği öne sürülüyor. Ayrıca Bezmialem Üniversitesi’nin daha düşük puanlı olan eczacılık fakültesinden bir öğrencinin de aynı üniversitenin daha yüksek puanlı tıp fakültesine yatay geçiş yaptığı iddia edildi. YÖK’ün yatay geçiş kurallarına göre YKS’ye girenlerin, sayısalda ilk 40-50 bin içinde olması, girmeyenlerin ise bulundukları üniversitenin dünyada ilk 400 arasında yer alması gerekiyor.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, üniversite hakkındaki iddiaları TBMM’ye taşıdı. “Hekim değil, cinayet şebekesi yetiştiriyorlar” diyen Türkkan, “YKS’de ilk 50 bine giremeyen bazı ‘ayrıcalıklı’ öğrencilerin yurtdışındaki tabela üniversitelerinden Bezmialem Tıp’a usülsüz geçişlerine ‘diploma’ konusunda hassas olan YÖK’ün göz yummasını ve vatandaşlarımızın bu mezun olacak öğrencilere nasıl emanet edileceğini milli eğitim bakanına sordum” ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ DESTEKLE DİPLOMA’

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube Sözcüsü Beyzade Sayın ise “Bu, eğitimin; kamusal, nitelikli, bilimsel ve parasız olmaktan uzaklaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Parası olan ya da siyasi erke sırtını dayamış insanların çocukları hiçbir şekilde emek harcamadan o diplomaları alıyorlar. Yoksul emekçilerin çocukları ise işsiz kalıyor ve eğitim hakkından mahrum bırakılıyorlar” dedi.

‘SORUŞTURMA AÇILMALI’

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu da Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Eğer öğrenciler gereken koşulları sağlamadığı halde tıp fakültesine alınmışsa, sorumlular hakkında soruşturma açılması gerekir. Üniversite, ilgili iddiaları kabul etmemiş. İddiaların araştırılması lazım” diye konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ise iddialar üzerine bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, işlemlerin YÖK ve ÖSYM mevzuatına uygun şekilde yürütüldüğü, 2019-2022 arasında kontenjan açılmadığı, 2023-2024’te başarı şartını sağlayamayan adayların kabul edilmediği belirtildi. İddiaları yayanlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı aktarıldı.