Cumhuriyet Gazetesi Logo
bianet editörü Tuğçe Yılmaz gözaltına alındı

bianet editörü Tuğçe Yılmaz gözaltına alındı

3.06.2025 23:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
bianet editörü Tuğçe Yılmaz gözaltına alındı

bianet Editörü Tuğçe Yılmaz, akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis tarafından gözaltına alındı.

bianet Editörü Tuğçe Yılmaz, akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürüldü.

Yarın İstanbul Anadolu Adliyesinde savcılık ifadesinin alınması beklenen Yılmaz bu gece boyunca karakolda tutulmaya devam edecek.

bianet'in aktardığına göre, Yılmaz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. Ancak dosya içeriğini Yılmaz'ın avukatının görmesine izin verilmedi.

İlgili Konular: #gözaltı #bianet