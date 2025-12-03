Bıçaklanan Sibel sokağa çıkamıyor

İstanbul Beşiktaş’ta 9 Mayıs 2025 tarihinde Sibel M. mahallesinde bulanan boks salonundaki yüksek sesten şikâyetçi olduğu için tartıştığı salonun boksör olan işletmecisi Furkan K. (27) tarafından bıçaklandı.

Furkan K. hakkında “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis istendiği davanın ilk duruşması geçen hafta İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Cumhuriyet’e konuşan Sibel M’nin avukatı Türkan Kara, “Güya Sibel ona saldırmış. O da kendini korurken oluşmuş bu yara bereler. Müvekkilimiz bir hafta yoğun bakımda yattı. Ölümden döndü. Sokağa çıkamıyor doğru düzgün. ‘Çıktığımda sürekli arkama bakmaktansa çıkmıyorum’ diyor. Dolayısıyla sosyal yaşamı da çok ciddi etkilenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Kara, “Sanığın o gün arabada bekliyor olmasından dolayı bunu planlı ve tasarlayarak yaptığını ve nişanlısının da işin içinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.