‘Bıçaklandıktan sonra biber gazsız çıkamıyor’

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Özdem Ş’nin yaralanmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması ise önceki gün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, sanığın ‘’kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan cezalandırılmasını talep ederken duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi. Geçen duruşma ise sanık suçunu itiraf ederken, sanığın açık cezaevinden 11 günlük izinle çıktığı dönem, Özdem Ş’yi bıçakladığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Müvekkilimiz bu olaylardan sonra çok üzülerek hasta olan babasını da kaybetti. Psikolojisinin bozuk olduğunu duruşmada ifade etti. Dışarı biber gazı olmadan çıkamadığını, herkesi o sanığa benzettiğini ifade etti” dedi.