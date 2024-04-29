‘Bıçaklandıktan sonra biber gazsız çıkamıyor’
Ankara’da Özdem Ş, 2023 yılı eylül ayında evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Özdem Ş’nin yaralanmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması ise önceki gün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, sanığın ‘’kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan cezalandırılmasını talep ederken duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi. Geçen duruşma ise sanık suçunu itiraf ederken, sanığın açık cezaevinden 11 günlük izinle çıktığı dönem, Özdem Ş’yi bıçakladığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hediye Gökçe Baykal, “Müvekkilimiz bu olaylardan sonra çok üzülerek hasta olan babasını da kaybetti. Psikolojisinin bozuk olduğunu duruşmada ifade etti. Dışarı biber gazı olmadan çıkamadığını, herkesi o sanığa benzettiğini ifade etti” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da zincirleme kaza
- En yüksek faizi hangi banka veriyor?
- AKP'de toplu istifa!
- Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı
- ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
- Barcelona'dan Arda Güler'e büyük övgü!
- Yıllar sonra gelen itiraf: 'Onlar varsa oynamam dedim'
- 'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü
- Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
- 'Milliyet farkı' adı altında fazladan ücret alındı