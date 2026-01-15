BİFO’nun yeni yıl konseri Lütfi Kırdar’da

BİFO'nun sanat yönetmeni ve daimi şefi Carlo Tenan yönetiminde vereceği yeni yıl konserinin solisti Kanadalı genç piyanist Jan Lisiecki. Konserin zengin programında orkestra klasik müzik dünyasının büyük bestecileri Rossini, Puccini, Glazunov, Offenbach ve Çaykovski’nin eserlerini seslendirecek.

On üç yaşında EMI etiketiyle yayınlanan Chopin piyano konçertoları kaydıyla uluslararası alanda büyük yankı uyandırmış, New York Filarmoni, Chicago Senfoni, Londra Senfoni ve Dresden Staatskapelle gibi dünyanın önde gelen orkestraları ile sahneye çıkmış, tekniği ve yorumuyla dikkat çeken Jan Lisiecki, bu konserde Mozart'ın en özgün eserlerinden biri olan Jeunehomme (Genç adam) diye de bilinen 9. Piyano Konçertosu ile dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleşecek konser öncesi 19.00’da başlayacak söyleşide sanatçı eserler tanıtılacak. Müzikseverler, konseri eş zamanlı olarak Borusan Klasik radyosundan canlı yayınla dinleyebilecek.