Bilecik'teki yangına 'insanlık konvoyu': İznikli çiftçiler traktörleriyle müdahaleye gitti

Bilecik’te dört gündür süren orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Alevler, Bursa’nın Yenişehir ve İznik ilçelerinin sınırına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı haberi bölgedeki köylüler arasında endişe yaratırken, İznikli çiftçiler olağanüstü bir dayanışma örneği sergileyerek müdahale için harekete geçti.

Yangını duyan köylüler, ellerindeki su tankerlerini traktörlerine bağlayarak gruplar halinde Bilecik’in Osmaneli kırsalına doğru yola çıktı. Yol boyunca çekilen görüntülerde, arka arkaya ilerleyen traktörler ve tankerlere eşlik eden yurttaşların dayanışma hali, sosyal medyada “insanlık konvoyu” ifadesiyle paylaşıldı.

Köylüler, resmi ekiplerin ulaşmakta zorlandığı noktalara kendi imkânlarıyla destek sağlamayı hedefliyor. Gönüllü müdahale ekiplerinin yangının önünü kesebilmek için hem su takviyesi hem de arazi desteği verdiği bildirildi.