Bilecik'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:11

Güncelleme: 17.01.2024 - 20:38

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda kaçak olarak yabancı uyruklu şahısların bulunduğu ihbarı üzerine, adrese operasyon düzenlendi.

Apartmanın birinci katının yemekhane olarak dizayn edildiği, her katta üçer daire kapısının ve dairelerin odalarının da bölümlere ayrılarak apart tarzı yaşam alanları yaratıldığı tespit edildi.

Binanın birinci katında bulunan yemekhane bölümünde yapılan kontrollerde, 7 Türkmenistan ve 5 Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan sorgulamalarda ülkede yasal kalış haklarının bulunmadığı ve kaçak olarak çalıştıkları tespit edilen 12 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Düzensiz göçmenlere barınma ve iş imkanı sağlayan 3 şahıs hakkında ise "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.