Bilecik'te fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te bir demir çelik fabrikasında dün gece yaşanan patlama sonucu 3 işçi ağır yaralandı. İşçilerden 2'si kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren G.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:12
Bilecik'te fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İşçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Bilecik fabrika

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