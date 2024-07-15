Bilecik’te feci kaza: Kontrolden çıkan motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:39
Bilecik’te feci kaza: Kontrolden çıkan motorlu bisikletin sürücüsü yaralandı
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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamithan Bulvarı'nda, Ensar A. idaresindeki 11 AB P847 plakalı motorlu bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı yakınlarında orta refüje çarpmasının ardından takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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