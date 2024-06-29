Bilecik’te 20 işçi hastanelik oldu

Bilecik’in faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:23
Bilecik’te 20 işçi hastanelik oldu
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Alınan bilgilere göre, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir porselen fabrikasında çalışan 20 işçi akşam yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ve karın ağrısı, ishal ile kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük Devlet Hastaneleri’nde tedavi altına alınan 20 işçi ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili valilik adli soruşturma ve idari incelemenin başlatıldığı belirtildi.


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