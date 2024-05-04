Bilecik'te Kızılay Başkanı Uzun, yönetimiyle birlikte istifa etti
Bilecik Türk Kızılay'ı Bilecik Başkanı Sevcan Uzun ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Başkan Uzun'un 31 Mart Yerel seçimlerinde AKP Bilecik Belediye Başkan aday adayı olmuş ve seçilmemişti. Görevine devam eden başkanın geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından istifasının istendiği öğrenildi.
Bilecik'te Türk Kızılay'ı Bilecik Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.
Türk Kızılay'ı Bilecik Başkanı Sevcan Uzun, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimler öncesi AKP'den Bilecik Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapmıştı. Ardından aday gösterilemeyen Uzun, görevine devam etmişti.
Türk Kızılay'ı Bilecik Başkanı Sevcan Uzun ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz günlerde genel merkezleri tarafından istifaları istendi. Uzun ve yönetim kurulu üyeleri istifa ederken, yerine Murat Ateş getirildi.
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