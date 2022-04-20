Bilecik’te toprak kayması endişe yarattı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevreyolu ile yerleşim alanlarına yakın bölgede meydana gelen toprak kayması tedirginliğe neden oldu. Bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.

dha
20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:24
Bilecik’te toprak kayması endişe yarattı
Abone Ol google-news

Söğüt ilçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yola ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada toprak kaydı.

Kaymanın olduğu bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu. Toprak kayması tedirginliğe neden olurken, Karayolları ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.


Bilecik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler