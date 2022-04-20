Bilecik’te toprak kayması endişe yarattı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevreyolu ile yerleşim alanlarına yakın bölgede meydana gelen toprak kayması tedirginliğe neden oldu. Bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.
Söğüt ilçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yola ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada toprak kaydı.
Kaymanın olduğu bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu. Toprak kayması tedirginliğe neden olurken, Karayolları ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.
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