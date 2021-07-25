Hindistan'da toprak kayması sonucu köprü çöktü

25 Temmuz 2021 Pazar, 17:48

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Kinnaur bölgesinde bulunan Sangla Vadisi’nde toprak kayması meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişiyi taşıyan minibüse vadiden düşen kaya parçalarının çarptığı aktarılırken, araçta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi. Vadiden geçen 1 kişinin daha olayda yaralandığını açıklanırken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Toprak kayması sonucu Baspa Nehri üzerinden bulunan bir köprü çökerken, nehrin kıyısında park halinde bulunan çok sayıda araç ise hasar gördü. Meydana gelen toprak kayması anbean bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Hindistan Başbakanı Narendre Modi yaptığı açıklamada, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaralıların tedavisi için tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti.