Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

30 Ocak 2022 Pazar, 22:05

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Franco da Rocha şehrinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yerleşim yerindeki bir tepenin yamacında meydana gelen toprak kayması sonucu bölgede bulunan bazı evler toprak altında kaldı.

Yaşanan felaket sonrası itfaiye ve sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Franco da Rocha şehri yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda toprak altında kalan evlerde bulunan 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Bölgede dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Franco da Rocha şehrinin bazı bölgeleri ise sel sularına teslim oldu. Sel suları sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tekneler yardımıyla kurtarıldı.