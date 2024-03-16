Bilecik'te üzerine beton mikseri devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Bilecik'te üzerine beton mikseri devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:03
Bilecik'te üzerine beton mikseri devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Abone Ol google-news

Bilecik'in Gülümbe Rampası mevkisinde Y.Y. idaresindeki 54 AL 759 plakalı dökme çimento yüklü beton mikseri, karşı yönden gelen İbrahim Cümhur Karagülle yönetimindeki 11 EL 520 plakalı kamyonun üzerine devrildi. Kamyon yol kenarına savrulurken beton mikseri ise yan yatıp yokuş aşağı sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyon sürücüsü Karagülle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Aynı hastaneye sevk edilen Y.Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İktidara yakın gazete duyurdu... En düşük emekli maaşı için yeni formül: 'Emekli kartı' düzenlemesi

İktidara yakın gazete duyurdu... En düşük emekli maaşı için yeni formül: 'Emekli kartı' düzenlemesi
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?

Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!

Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!
Zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’