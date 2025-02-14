Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası verilen iki sanık 35 gündür dışarıda: ‘Yargı sisteminde örneği yok’

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

İlk olarak sitenin ruhsat ve eklerine imar müdürü olarak onay veren eski Osmaniye Belediye Başkanı K.K, ve o dönem kontrol mühendisi ve sonrasında belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan A.A. hakkında savcılık tarafından soruşturma izni istendi. Ancak Osmaniye valisi, kendisi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin bu kişiler hakkında kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlamasına karşın soruşturma izni vermedi.

Kayıp yakını avukatlarının karara yapılan itirazının Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine sanıklar yargılamaya dahil oldu. Duruşmanın 7. celsesinde diğer iki tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve K.K. ve A.A’nın da tutuklanması kararı verildi. Karara yapılan itirazı Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi reddederken 2. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. 48 saat bile tutuklu kalmayan sanıklar hakkında mahkeme son duruşmada 21 yıl hapis cezası verdi. Tutuklama kararına yapılan itirazı yine Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi reddederken 2. Ağır Ceza Mahkemesi hükmen tutuklanan sanıkları serbest bıraktı.

Sitede ailesini kaybeden Mustafa Canbolat Cumhuriyet’e konuştu. Siteye ilişkin verilen bilirkişi raporunda “Her senaryoda yıkılır” yönünde tespit bulunmasına ve sanıkların 35 gündür dışarıda olmasına dikkat çeken Canbolat, “Tahliye kararının yargı sistemimizde örneği olmadığını biliyoruz. Çünkü 21 yıl hapis cezası alarak tutuklanan sanıkların iki gün sonra tahliye edildiği şeklinde bir örnek yok, bunu her hukukçu bilir. Uygulamada 5 yıl ve üstü hapis cezası alan herkes tutuklanır ve cezaevine girer tahliye edilmez. Bu kararın hukuk dışı saiklerle verildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan depremde 85 yurttaşın yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı’nın davasında geçtiğimiz günlerde dosyaya eklenen ikinci bilirkişi raporu sonrası asli kusurlu inşaat denetçisi S.Y. tutuklandı. Davanın iddianamesi de tamamlandı.