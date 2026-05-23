Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin nöbeti 2'nci gününde

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatıldı. Karar karşı nöbetlerini ikinci gününde de sürdüren öğrenciler, kararın geri çekilmesini istedi. Gazeteciler ve mezunların kampüse girişine izin verilmezken, açıklama turnikelerin önünde yapıldı. Turnikenin bir tarafında öğrenciler, diğer tarafında ise gazeteciler yer aldı.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, üniversitenin ana kapısı önünde toplanan öğrenciler, “Ne kayyum ne AKP’nin kampüsleri, bizimdir”, “Üniversitemizi, emeğimizi ve eğitimi savunuyoruz, faaliyet durdurma kararı geri çekilsin” pankartları açtı. Öğrenciler sık sık “Bilgi bizimdir, bizim kalacak”, “Bilgi burada hocasının yanında” ve “Yaşasın öğrenci dayanışması” sloganları attı.

Öğrenciler, “Bugün süresiz nöbetimizin 2. günü. Burada sadece bir kampüsü savunmak için değil; hayatımızı, hafızamızı, özgürlüğümüzü, geleceğimizi savunmak için toplandık. Tek adamın yönetiği saray rejimi hukuk tanımadan anti-demokratik uygulamalarına müdahalelere devam ediyör. İki gün önce, gece yarısı tek bir imza ile okulumuzun faaliyet izni kaldırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hazırlık kampüsünün ücra bir yere taşınmak istenmesi, Hacettepe'de kapatılan bahçeler, Boğaziçi'nde kapatılan kulüp binaları, sermaye güdümündeki siyasi iktidarın çıkarlarına yönelik attığı adımlara hukuki kılıflar üretmesinin örnekleridir. Bunun son noktası üniversitemizin kapılarının kilitlenmesi ile bizleri alanlarımızdan uzaklaştırmak, yalnızlaştırmak, bir araya gelmemizi engellemek şeklinde tezahür etmiştir” denildi.

'KARARI TANIMIYORUZ'

“Ancak buradan bu kararı alanlara duyuruyoruz: Bizler bu kararı tanımıyoruz” diyen öğrenciler, “Kararı verenler için tanıdığımız süre 3 gündür. Bu üç gün içinde okulumuzun kamulaştırılarak faaliyete açılması gerekmektedir. Bizleri yönetmeye, bastırmaya, sömürmeye çalışanlara karşı cevabımız öğrenci ve emekçi dayanışmasıdır. Fiili-meşru mücadelemize devam edecek, bizlerde olmadığını düşündükleri direnme cüretini göstereceğiz” dedi.

Üniversite yönetimine de çağrıda bulunan öğrenciler, “Meşruiyetimizi haklılığımızdan alıyoruz, atılan bir imza ile verilen kararlar bizim için hükümsüzdür. Herkesi Bilgi Üniversitesine, nöbetimize katılmaya davet ediyoruz! Bu açık yaşam gaspına rıza göstermeyin. Üniversitemizi savunmak için bizimle yan yana durun” dedi.