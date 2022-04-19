Bilgin'in bayram ikramiyesi açıklamasına siyasilerden sert tepki: 'Hiç utanmadan...'

19 Nisan 2022 Salı, 15:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak" dedi.

Bilgin sözlerinde şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum."

"VİCDANINI, AHLAKINI YİTİRMİŞ BİR İKTİDAR VAR KARŞIMIZDA!"

Bilgin'in söz konusu açıklamalarına, CHP'li milletvekilleri sosyal medya hesapları Twitter'dan sert tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır paylaşımında, "Çalışma Bakanı: 'Emekli ikramiyesine zam yok!!!' Vicdanını, ahlakını yitirmiş bir iktidar var karşımızda! Geçinin de görelim bayramda 1.100 TL ile..." ifadelerine yer verdi.

Çalışma bakanı: “Emekli ikramiyesine zam yok!!!” Vicdanını, ahlakını yitirmiş bir iktidar var karşımızda! Geçinin de görelim bayramda 1.100 TL ile! — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 19, 2022

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir mesajında, "Herşeye yüzde 300 zam geldi, bayram ikramiyesine niye zam yok?" diye sordu.

Çalışma Bakanı emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artış yapmayacaklarını söylüyor.



Herşeye %300 zam geldi, bayram ikramiyesine niye zam yok?



Emekli vatandaşlarımızı beklentiye soktunuz, umutlandırdınız ama yine mağdur ettiniz.#bayramikramiyesi — Murat Emir (@muratemirchp) April 19, 2022

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu tweet'inde "Emekli açlığa mahkum edildi… Biz her yerde bu zulmü anlatacağız…" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise paylaşımında, "Ama Ramazan ayında bir tek kuş sütünün eksik olduğu iftar sofraları kurmak gereklilik!" diyerek tepki gösterdi.