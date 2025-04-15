Bilgisi dışında AKP’ye üye yapılan yurttaş suç duyurusunda bulundu, savcılık takipsizlik verdi: ‘Var olan suç kapatılamaz’

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 07:30

Bilgisi olmadan AKP’ye üye yapılan M.C. adlı vatandaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcığı’na, “Resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması, özel hayatın gizliliğini ihlal” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu. M.C’nin başvurusunda, kim tarafından üye yapıldığını bilmediği için “şüpheli” sıfatının karşısında “faili meçhul” ifadesi yer aldı.

M.C. şikâyetinde, herhangi bir kişinin ismini “şüpheli” olarak geçirmezken savcılığın yaptığı incelemede, ilçe teşkilatında görevli bir kişinin ismini vermesi dikkat çekti. Savcılık yazısında, “şüphelinin sistemde işlem yapması için yetkilendirilmiş olmasının işlemi bizzat yaptığı anlamına gelmediği, insanların lekelenmeme hakkı” vurguları yaptı. “Kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediğinin” anlaşıldığını belirten savcılık, şüpheli hakkında “kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Eski Ankara Cumhuriyet savcısı, avukat Bülent Yücetürk, Siyasi Partiler Yasası’nın 114. maddesine dikkat çekerek “aynı kişiyi mükerrer kaydeden ile başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayanları üye gibi gösterip kaydedenlerin bir yıldan üç yıla kadar cezalandırılacağına” vurgu yaptı.

114 VE 136’INCI MADDE

Yücetürk, “M.C., AKP’ye üyelik için başvurmamış ve bu kişinin kişisel verilerini ele geçiren, iradesi dışında onu partiye kaydetmiş. Dolayısıyla 114. maddedeki suç oluşmuştur” dedi. Yücetürk, “Ayrıca kişinin kişisel verilerini ele geçirip kaydettiği TCK 136’da tarif edilen ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ile cezalandırılır’ maddesi de ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘USULE AYKIRI’

Yücetürk şöyle konuştu: “Savcılığın yapması gereken, kişisel verileri ele geçirip kişinin bilgisi dışında siyasi partiye kaydeden kişiyi tespit edip hakkında kamu davası açmaktır. Savcılık hiçbir işlem yapmadan sadece dijital sistem üzerinden inceleme yapmış, delil olmadığına dair tespitte bulunmuş ve takipsizlik kararı vermiştir. Ortada işlenmiş bir suç varsa savcılığın faili bulması gerekir. Çünkü M.C savcılığın incelemesinde adı geçen kişiyi şikâyet etmemiştir. Suçu işleyen faili meçhul kişi veya kişileri şikâyet etmiştir.

Savcılığın araştırma yapmaksızın adı geçen kişiyi şüpheli olarak kaydedip ‘lekelenmeme’ hakkını gerekçe göstererek takipsizlik vermesi usule aykırıdır. Etkin bir soruşturma yapılmamış, var olan deliler toplanmamıştır. Savcılığın var olan bir suçu kapatması ceza usul yasamıza aykırıdır.”