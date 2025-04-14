İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekilliğine Faruk Gökkuş getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekilliği görevine Faruk Gökkuş'un getirildiği bildirildi.

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekilliğine Faruk Gökkuş getirildi
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:09

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un bayrağı Faruk Gökkuş'a devrettiğini belirtti.

Özdemir, Zeynel Abidin Okul ile grup yönetimine İBB Meclisi'nde verdiği emekler için teşekkür ederek, "Faruk Gökkuş Bey'e ve yeni grup yönetimine yüklendikleri sorumluluklar için başarılar diliyorum. Bayrağımız ve istikametimiz aynı. Birlikte, daha güçlü adımlarla, bu kadim şehrin istikbali için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Zeynel Abidin Okul, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İBB Meclisi AKP grubunda 5 yıl grup başkanvekilliği görevini yürüten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yerine göreve getirilmişti. 


Etiketler: #Zeynel Abidin Okul #Faruk Gökkuş #İBB Meclisi

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