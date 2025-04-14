Dikkat çeken seçim anketi… İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
CHP başta olmak üzere muhalefetin ‘erken seçim’ çağrıları sürerken araştırma şirketleri seçim anketlerinin sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. İşte PİAR Araştırma’nın Nisan ayı seçim anketi sonuçları…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına iptal kararı verilmesiyle başlayan süreç, gözaltına alınıp tutuklanmasıyla beraber kitlesel eylemlerin ve boykotlarla devam ediyor.
CHP başta olmak üzere muhalefetin ‘erken seçim’ çağrıları da sürerken araştırma şirketleri seçim anketlerinin sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.
Son olarak da PİAR Araştırma seçim anketini yayınladı.
Söz konusu anket sonuçlarına göre, CHP yüzde 31.5 ile birinci parti, AKP ise yüzde 29.6 ile ikinci sırada bulunuyor.
MHP'nin oyu ise yüzde 9.4 ve DEM Parti'nin oyu da yüzde 7.8'de kaldı.
Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu olduğu Zafer Partisi ankette 5.6 ile 5'inci parti oldu.
Zafer Partisi'nin hemen arkasından ise İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Para çekme limitleri değişti
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- Balyoz kararındaki ‘İBB cuntası’
- İmamoğlu’na mektup
- 'Kimse Emrah başkanı teröre destekle suçlayamaz'