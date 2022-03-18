Bilim Ağacı Vakfı, bilimin öncülüğünde yürüyor

18 Mart 2022 Cuma, 10:29

Ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine inanan Bilim Ağacı Vakfı amacını şöyle belirledi:

"Bilim Ağacı Vakfı'nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, özgüveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin; kişisel gelişimine ve topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.”

ÖĞRENCİLERE BURS

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için öğrencilere burs vermeyi, bilimsel araştırmalara ve yayınlara destek olmayı; her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal, mesleki ve akademik etkinlikler ile eğitimler düzenlemeyi; eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında kurumların oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Vakıf, kurulduğu günden bu yana çok kısa sürede epey yol aldı. 100 öğrenciye burs verdi. Bursiyerlerle birlikte ODTÜ’de ağaç dikme şenliği gerçekleştirdi. 53 öğrenciye 34 gönüllü rehberlik etmeye başladı. Ufuk Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı. Alexandr Melnykov’un resim sergisi ile ArtAnkara 8. Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı. Vakfın kurucu yönetimi Mustafa Atilla, Ömür Demir Kızılarslan, Murat Güven, Veysi İşler, Metin Köksal ve Meltem Türkoğlu’ndan oluşuyor.