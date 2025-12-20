Bilim etkinliğine izin verilmedi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir ortaokulun çocukları bilimle buluşturmak için düzenlemek istediği etkinlik, belediyeye ait salonun tahsis edilmemesi nedeniyle engellendi. Okul Aile Birliği’nin girişimi, baskılar sonucu Halk Eğitim Merkezi’ne taşındı.

Rize Fındıklı’daki Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu Okul Aile Birliği’nin çocukların bilimle, kültürle ve eğitimle buluşması için Fındıklı Belediyesi’nin desteğiyle düzenlemek istediği etkinlik engellendi.

Belediye, kabul ederek Gazi Üniversitesi’nden uzman bir bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek “Fotoniğin İzleri: İlham Veren Buluşma” etkinliği için belediyeye ait Turan Bulak Sinema ve Kültür Salonu’nun tahsisine izin verilmediği ilgili makamlar tarafından bildirildi. Okul yönetiminin baskı altında olan davetiyelerde değişiklik yapmasıyla etkinlik zorla Halk Eğitim Merkezi Salonu’na taşındı. 

