Bilim etkinliğine izin verilmedi

Rize Fındıklı’daki Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu Okul Aile Birliği’nin çocukların bilimle, kültürle ve eğitimle buluşması için Fındıklı Belediyesi’nin desteğiyle düzenlemek istediği etkinlik engellendi.

Belediye, kabul ederek Gazi Üniversitesi’nden uzman bir bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek “Fotoniğin İzleri: İlham Veren Buluşma” etkinliği için belediyeye ait Turan Bulak Sinema ve Kültür Salonu’nun tahsisine izin verilmediği ilgili makamlar tarafından bildirildi. Okul yönetiminin baskı altında olan davetiyelerde değişiklik yapmasıyla etkinlik zorla Halk Eğitim Merkezi Salonu’na taşındı.