Bilim insanları: Fazla düşünmek tembelliğe sevk ediyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:20

Biyoloji ve alt branşları üzerine makaleler yayınlayan hakemli bilimsel dergi Current Biology'de (CB) yayınlanan bir araştırma, fazla düşünmenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ışık tuttu.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir deney, gün içerisinde yoğun bir tempo ile düşünmenin, beynimizin prefrontal korteks olarak bilinen kısmında zararlı yan ürünlerin birikmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, bu birikimin bir sonucu olarak karar verebilme yetimiz zarar görüyor ve daha az çaba gerektiren eylemlere yöneliyoruz. Bir başka deyişle tembelleşiyoruz.

İKİ GRUBA AYIRDILAR

Paris'teki Pitié-Salpêtrière Üniversitesi'nden Mathias Pessiglione, Antonius Wiehler ve ekip arkadaşları tarafından yapılan ve "zihinsel yorgunluğun aslında ne olduğunu" sorgulayan çalışma, 11 Ağustos 2022'de Current Biology'de yayınlandı.

Araştırmacılar, savlarını kanıtlamak için "fazla düşünenler" ve "nispeten daha az düşünenler" olarak iki ayrı deney grubu oluşturdu ve 1 iş günü boyunca beyin kimyalarını izlemek için manyetik rezonans spektroskopisini (MRS) kullandı.

Uzmanlar, "fazla düşünenler" grubunda gözbebeği genişlemesinin azalması ve glutamat seviyelerinin artması dahil çeşitli yorgunluk belirtilerini gözlemlediler. Böylelikle, zihinsel olarak yorucu bir iş gününden sonra bilişsel kontrolün daha zor olduğu sonucuna vardılar.

ÇÖZÜM: UYUMAK VE DİNLENMEK

Araştırma ekibinden Mathias Pessiglione CB'ye demecinde, "Bulgular, fazla düşünmenin zararlı maddelerin birikmesiyle sonuçlandığını gösteriyor. Bu yüzden, yorgunluk gerçekten de çalışmayı bırakmamıza neden olan bir işaret olabilir, fakat farklı bir amaç için; beyin işleyişinin bütünlüğünü korumak..."

Ancak düşünme yeteneğimizin bu sınırlandırmayı aşmasının bir çözümü var mı diye sorulduğunda Pessiglione, "Korkarım, pek değil (...) dinlenin ve uyuyun! Glutamatın uyku sırasında sinapslardan atıldığına dair sağlam kanıtlar var" dedi.

Uzmanlar ayrıca, insanlara yorgun olduklarında önemli kararlar almamalarını tavsiye etti.