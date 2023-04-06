Bilirkişi Bodrum köylülerini haklı buldu: Taşoçağı zeytinliklere zarar verir!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 11:46

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 11:46

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kızılağaç, Yalıçiftlik ve Çamlık mahallelerinde faaliyet gösteren taş ocağının 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması için açılan dava kapsamında Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından bilirkişi incelemesi yapıldı.

Bilirkişi raporunu mahkeme heyetine teslim etti. Raporda "Maden alanı ile zeytinliklerin bitişik konumda olduğu, bu sebeple maden ocağı ve kırma-eleme tesisinin toz çıkartacağı aşikardır. Hâl böyle iken proje tanıtım dosyasında bu konu ile ilgili herhangi bir önleyici tedbir alınmadığı, kırma eleme tesisinin teknolojisi ile ilgili hiçbir bilgi verilmediği gözlemlenmiştir. Ayrıca maden işletmesi ve ünitelerinin çevresel etkileri ile alınacak önlemlere proje tanıtım dosyasında yeterince yer verilmemişken, eksik hazırlanan proje tanıtım dosyası bu konuda maden işletmesinin bölgede yapacağı faaliyetler için yetersizdir" ifadeleri yer aldı.

“1. DERECE ARKEOLOJİK ALANA ÇOK YAKIN”

Bodrum köylülerinin avukatı Remzi Kazmaz, şirketin projesinde bölgenin doğal zenginliklerinden bahsedilmediğini aktararak, “Kurulacak tesisin 1. derece arkeolojik alana çok yakın olduğu, yüzey ve yeraltı suyu akış rejimini bize göre çok olumsuz etkileyeceği başlıca bilim adamlarının raporlarında çok açık bir şekilde anlatılmaktadır. Çok geniş bir orman alanı içinde kalan bu tesisin Bodrum'un akciğerlerine kısa zamanda zarar vereceği, zeytinciliği bölgede bitirebileceği, hayvancılık yapan köylülerin geçim kaynağını etkileyeceği aşikardır. Bütün bu olumsuzlukların biran önce ortadan kaldırılması için bilirkişilerin köylülerin lehine vermiş olduğu bu rapor Muğla 1.İdare Mahkemesi tarafından göz önüne alınarak ‘ÇED gerekli değildir’ diyerek raporun iptalinin kararının verileceğine inancım tamdır” dedi.