Bilirkişi raporu ortaya çıkardı: 'Kesilen kolon' 36 kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketinde yerle bir olan ve enkazı altında 36 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Buna göre yapılan incelemede, zemin katta kolon kesildiği belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:22
Bilirkişi raporu ortaya çıkardı: 'Kesilen kolon' 36 kişiye mezar oldu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremde Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 8 katlı Ezgi Apartmanı yerle bir oldu. Apartmanda yaşayanlardan 36'sı hayatını kaybederken, binada oturanlar zemin kattaki pastanede kolon kesildiğini öne sürüp şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mimar İbrahim Yiğiter, İnşaat Mühendisi Erdi Kavaklı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Celalettin Somuncuoğlu bilirkişi olarak tayin edildi. Detaylı inceleme yapan bilirkişi, zemin katta kolon kesildiğini tespit edip hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Soruşturma dosyasına giren raporda şöyle denildi:

"Statik projesine göre herhangi bir aks üzerinde yer almayan C-D aksları ile 3-4 akslarının arasında kalan alanda 40 santimetre çapında yuvarlak kesitli bir adet kolon bulunduğu görülmüştür. Statik projesinde söz konusu kolonun dükkanın zemin katı ile asma katı arasında tasarlanmış bir kolon olduğu ve projesine göre, binanın normal katlarında ilgili kolonun bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu kolonun mimari projesinde ise gösterilmemiş olduğu görülmüştür. Mahallinde yapılan incelemelerde bahsi geçen kolonun yerinde olmadığı ve kesilmiş görülmüştür. Söz konusu kesilen kolonun binanın statik yapısına etki edeceği düşünülmekle birlikte binanın yıkımına neden olup olmadığının, konunun uzmanlarınca statik hesaplar kapsamında yapılacak incelemeler sonucu tespit edilebileceği düşünülmektedir."


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