Depremin yaralarını gençler sarıyor

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 04:00

Elbistan’da bölgenin en büyük oyun çadırını kurarak travmalarını atlatmaları için çocuklara destek olduklarını belirten Levent Yıldırım Çetin, “Elbistan’dan önce de Pazarcık bölgesinde otuza yakın çocuğa ulaşarak onlarla oyun yardımıyla iletişim kurduk. Hedefimiz her bölgeye projemizi yayarak çocuklara ulaşmak. İnsanlara, özellikle çocuklara dokunmanın mutluluğu, gözlerinde yaktığımız o ışık her şeye bedel ve paha biçilemez” dedi.

Konuştuğumuz diğer TOG gönüllüleri ise depremin ikinci haftasında Hatay EXPO yardım deposuna gönüllü olarak çalışmaya giden Rana Kara ve Umut Tekin. Depoda gönüllü koordinasyonundan sorumlu olan Kara, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Depoda gıda, giyim, hijyen gibi birçok istasyon var. Bu farklı istasyonlarda çalışan gönüllüler ihtiyaçları toplayarak yardım sahiplerine ulaştırıyor. İlk günler çalışma şartlarımız zordu ama günden güne düzeliyor. En temel ihtiyaçlar gıda ve hijyen.” Kara, bölgedeki su ve tuvalet sorununun da devam ettiğine de dikkat çekti.

Depoda birçok bölümde görev alan ve diğer gönüllülere de destekte bulunan Tekin ise bölgede motivasyonlarının birilerine faydalarının dokunması olduğunu belirtti. Tekin, “Orada bulunan gönüllüler de artık depremzede konumuna geldi. İlk günden bu yana depremi yaşamaya devam ediyorlar. Ne kadar birilerine fayda sağlarlarsa o kadar iyi oluyorlar. Acıları dindiremesek de insanların yüzündeki en ufak bir gülümseme bile bizlere iyi geliyor” diye konuştu.

