Depremin yaralarını gençler sarıyor
Deprem bölgesinde dayanışmaya destek olan gruplar arasındaki Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gönüllüsü gençler yardım çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı.
Elbistan’da bölgenin en büyük oyun çadırını kurarak travmalarını atlatmaları için çocuklara destek olduklarını belirten Levent Yıldırım Çetin, “Elbistan’dan önce de Pazarcık bölgesinde otuza yakın çocuğa ulaşarak onlarla oyun yardımıyla iletişim kurduk. Hedefimiz her bölgeye projemizi yayarak çocuklara ulaşmak. İnsanlara, özellikle çocuklara dokunmanın mutluluğu, gözlerinde yaktığımız o ışık her şeye bedel ve paha biçilemez” dedi.
Konuştuğumuz diğer TOG gönüllüleri ise depremin ikinci haftasında Hatay EXPO yardım deposuna gönüllü olarak çalışmaya giden Rana Kara ve Umut Tekin. Depoda gönüllü koordinasyonundan sorumlu olan Kara, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Depoda gıda, giyim, hijyen gibi birçok istasyon var. Bu farklı istasyonlarda çalışan gönüllüler ihtiyaçları toplayarak yardım sahiplerine ulaştırıyor. İlk günler çalışma şartlarımız zordu ama günden güne düzeliyor. En temel ihtiyaçlar gıda ve hijyen.” Kara, bölgedeki su ve tuvalet sorununun da devam ettiğine de dikkat çekti.
Depoda birçok bölümde
görev alan ve diğer
gönüllülere de destekte
bulunan Tekin ise bölgede
motivasyonlarının
birilerine faydalarının
dokunması olduğunu
belirtti. Tekin, “Orada
bulunan gönüllüler de artık
depremzede konumuna
geldi. İlk günden bu
yana depremi yaşamaya
devam ediyorlar. Ne kadar
birilerine fayda sağlarlarsa
o kadar iyi oluyorlar.
Acıları dindiremesek de
insanların yüzündeki en
ufak bir gülümseme bile
bizlere iyi geliyor” diye
konuştu.
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