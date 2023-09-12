BİM ‘şikayet’ etti, İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:03

Güncelleme: 12.09.2023 - 17:05

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, BİM çalışanlarının sürekli ‘iş göremezlik raporu’ aldığı gerekçesiyle il merkezi ve ilçelerdeki altı hastane ve sağlık merkezine 8 Eylül’de uyarı yazısı gönderdi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Mert imzalı, ‘İş göremezlik raporu verilmesi hakkında’ konulu 8 Eylül 2023 tarihli yazıda, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün 7 Eylül 2023 tarih ve ‘İş görmezlik raporu’ konulu yazısı ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamu hastanelerinden, “Bilgilerini ve gereğini rica ettiği” BİM yazısında ise çalışanların sürekli iş göremezlik raporu aldığı ve bu raporu suistimal ettikleri iddiası yer aldı.

“HAKSIZ KAZANÇ TEMİN ETMEK MAKSADIYLA KÖTÜ NİYETLİ KULLANILMAKTADIR”

BİM’in 7 Eylül 2023 tarihli Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazısı şöyle:

“Şirketimiz, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM), perakende sektörünün en büyük ve öncü şirketlerinden biri olup Türkiye'de 9 bin, yurt dışında 800'den fazla mağazası ile temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kalite ile tüketiciye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda şirketimizin Balıkesir İlinde Bölge Deposunda mavi yaka 130 çalışanı bulunmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde; bazı şirket çalışanlarımızın hasta olmamalarına ve herhangi bir rahatsızlıkları bulunmamalarına rağmen keyfi olarak; Müdürlüğünüze bağlı bazı hastanelerden ve aile hekimlerinden süreli iş göremezlik raporu aldıkları tespit edilmiştir. Bu durum, rapor alan personellerimizin dışında diğer personellerimizce de suistimal edilmekte, çalışabilir vaziyette olan kişiler de işbu hususu menfaat elde etmeye yönelik alternatif bir yol olarak kullanmaktadırlar.

Tarafımıza ibraz edilen raporlardan bazılarının, gerekli tetkiklerin yapılması için gerekli makul süreden çok daha kısa süre içerisinde temin edilebildiği saptanmış olup işbu husus şirketimiz aleyhine haksız kazanç temin etmek maksadıyla kötü niyetli olarak kullanılmaktadır. Hülasa; yukarıda anlatılan nedenlerle, şirketimize ibraz edilen raporların sorgulaması zarureti hasıl olmuştur.”